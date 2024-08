Aseguran que Furia de Gran Hermano se habría peleado con su hermana Coy

Los primeros indicios de este distanciamiento entre las Scaglione los reveló LAM. Eso sí, a pesar de que hasta el momento no se había confirmado nada, ahora desde la cuenta oficial de X volvieron a hablar del tema mostrando una captura de pantalla que acreditaría lo sucedido. “Furia no sigue a Coy. Coy no sigue a Furia. ¿Teníamos razón?”, escribieron.

furia

Debido a la imagen de captura que publicó LAM, surgieron distintas opiniones sobre esta pelea entre las Scaglione. “Ojalá suelte a la hermana, no le hacía nada bien”, opinó una fan. “La hermana literalmente la enfermaba más de lo que está”, aseguró otra. A su vez, otro grupo de seguidores aseguró que Furia habría bloqueado a su hermana.

Con no solamente confirmaron que ninguna de las dos se tiene en su perfil de Instagram, sino que además mostraron una seria decisión de la ex hermanita. Esto es porque, así como se puede comprobar entrando en su cuenta oficial, Furia optó por poner su usuario en la red social de la camarita privado, a diferencia del resto de sus ex compañeros del show de Telefe.

furia

Es decir, la privacidad de su perfil, indica que cualquier persona que intente seguirla, debe enviarle solicitud y rogar que Juliana la acepte. En el caso de que ella rechace la intención de seguirla, no se podrán ver sus publicaciones.