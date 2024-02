Creen que censuraron a Furia en "Gran Hermano 2024"

La historia oficial se vio en un breve clip en el que Furia pedía cigarrillos y "Gran Hermano" se los negaba, tras lo cual la joven se sacaba el micrófono (cosa prohibida por el juego) y ni siquiera obedeció cuando la llamaron al confesionario.

gran hermano mutean microfono

Pero fue Bautista Mascia quien aclaró los tantos después de intentar disuadir a Furia para que no quebrara más reglas.

"Le mutean el micrófono, el audio estaba cortado, ella se rebeló", le relató el músico uruguayo a Joel, que acaba de entrar a la casa.

"¿Para qué se va a gastar en ponerle las pilas si la van a censurar? Ella decía 'si me vas a cortar el micrófono y no me queres escuchar yo no arreglo nada y no me pongo el micrófono'. Y no se lo puso. Hizo un rollito en el micrófono, lo puso adentro de la billetera", explicó.

La sanción de "Gran Hermano" a Furia

Al mejor estilo orwelliano, "Big" no quedó conforme con la reacción de Furia y la sancionó (cuando por fin pudo captar su atención). "Lo que hiciste significa una trasgresión gravísima", dijo la voz de "Gran Hermano 2024".

"Debido a estas acciones, voy a sancionarte. Ya estás nominada, no podrás jugar el martes la prueba del liderazgo, No podrás nominar y tampoco podrás ser salvada por el líder de la semana", reveló.