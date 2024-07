El enojo de una fanática de Furia porque le quiso cobrar $5.000 por un saludo

Además, Juliana ha amenazado con emprender acciones legales contra las cuentas de fans que utilicen su nombre para obtener ingresos, lo cual ha exacerbado aún más la situación. Esta postura llevó a muchos de sus seguidores a distanciarse, sintiéndose traicionados por alguien a quien consideraban un símbolo de resistencia y autenticidad dentro del reality.

El descontento no se limita solo a sus seguidores. Muchos de sus excompañeros de Gran Hermano decidieron cortar relación con ella debido a su comportamiento problemático. Incluso los panelistas que la apoyaban durante el programa comenzaron a tomar distancia, reflejando un creciente aislamiento de Juliana en el mundo mediático.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lo380k/status/1814062030598598958&partner=&hide_thread=false Me bajo del fandom furioso

Todo lo que está haciendo tiene un límite

La banque desde el día 1

Aporte un total aprox de 3millones a las unifca* para que se quede

Pero ya, q me quiera cobrar un saludo o ponerme una demanda, next#granfuria #GranHermano pic.twitter.com/LqQPt6JQzF — iSAqueen (@lo380k) July 18, 2024

Gastón Trezeguet se cansó de Furia Scaglione y lanzó un sorpresivo descargo

Tras el abandono de la ex jugadora en pleno vivo, el también ex Gran Hermano aclaró su postura en una nueva emisión de "Se picó", el ciclo que conduce por República Z: "Ella sintió que le estaba preguntando algo que no debería haberle preguntado y en lugar de decirme 'no te metas ahí, no quiero', atacó. No es conmigo con quien se la tiene que agarrar. Si flasheás lo que quieras, no es conmigo", señaló para iniciar el tema.

"Si a vos nada te importa y te querés cagar en todo, está todo bien, pero no te metas en la vida de un laburante que necesita el trabajo y está muy agradecido con el canal y la productora", lanzó sin tapujos.

trezeguet contra furia.mp4

En torno a la actitud desafiante de Juliana, Trezeguet argumentó: "Hace 23 años que trabajo de esto. Si vos te querés cagar en todo, hacelo, pero no te cagues en mí, un laburante que está haciendo su trabajo. Después le escribí y le pregunté qué pasó, e insistió con que yo era un careta, como si yo debiera inmolarme por ella. Ella, al igual que todos, son participantes de un reality show y hablo de ellos porque es mi trabajo. Que no flasheen que tengo que sacar una espada y defenderlos".

Finalmente, sentenció: "Es feo ver como alguien se autodestruye. Ya se cagó todas las oportunidades con Telefe y ahora se las caga acá. Brillantina para mi, sigamos para adelante y un besito, que le vaya todo bien".