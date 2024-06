El revelador mensaje de Furia para sus fans desde el hotel: "Me re cag... a tiros"

"No, ¿a los furiosos primero o a Naty? Mirá con quién estoy", dice señalando al empleado del hotel. "Hola, má", acota el joven. "Es muy bueno, me acaba de regalar algo hermoso. Mirá, tengo el ojo abierto todavía y el ojete también, porque me re cagaron a tiros, boluda, 'fraude, fraude'... Escuchá, te voy a mandar un saludo enorme. Yo no estoy en modo 'llorar' pero esto me va a hacer llorar, o sea, es la 'Cariñitos', ¿entiendes, perra?", sostuvo Furia.

Y agregó: "Esto es muy grande para mí, en serio, porque no sé todo lo que causé, todavía no me dieron el celular, no entiendo nada, y de a poco la gente se me va a acercando, entiendo el amor que tienen. No existe el 'hate' (odio, en inglés), esto está armado para que les demos trabajo", lanzó.

"Cuando tenga el celular vamos a estar más en contacto todos", se despidió Juliana, al mismo tiempo que agradeció a los 'furiosos' por ser "esta gente y no los olor a culo esos que seguramente son vizcachas o bros".

furia desde el hotel.mp4

Cabe destacar que Furia aún se encuentra aislada por consejo de los psicólogos, especialmente, por haber estado más de seis meses sin contacto con el mundo real. Esta prescripción estuvo y está destinada a todos los participantes del reality.