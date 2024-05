El violento pedido de Furia a los fans de Gran Hermano: "Cáguenlo a piñas de mi parte"

furia contra emmanuel.mp4

La previa del violento pedido de Furia a sus fans

Hace una semana se pudo ver en forma completa una fuertísima pelea que ellos habían tenido. “Que le den el premio a Emmanuel y se lo meta en el orto”, salió a los gritos Furia al enterarse que había una placa positiva, en plena gala de nominación e insultando a la producción, situación que Santiago del Moro no supo controlar.

Furia agregó en tono violento: “Este chabón ya no puede estar acá en esta instancia del juego. La gente lo sabe. Yo lo apoyé porque se victimiza como un hijo de puta, él es el más traicionero y mentiroso. Me gana y Catalina me debe estar aplaudiendo”.