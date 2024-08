Fuerte crítica de Furia Scaglione a María Becerra: "No está bueno dejar pagando a la gente"

"¿Y qué pasó? Nos subimos al escenario Emma y yo. Nos comimos toda la noche ahí. Jamás pensé que me iba a subir al escenario de la Plop y así fue. No sé por qué no fue, pero no está bueno dejar pagando a la gente. Yo tuve que divertir a su gente...", concluyó, al mismo tiempo que aclaró que no le pagaron porque fue "de onda, invitada por Emma".

furia contra maria becerra.mp4

Como si esto fuera poco, Furia comentó este video del streaming con un mensaje desafiante para la cantante: "Gracias María por el tema Perreo Furioso y el Arco de Artemisa, que te recuerdo no es tuyo. Abrazo a tu mánager". De esta manera, la ex Gran Hermano volvió a confirmar, una vez más, que sus actitudes y delirios de grandeza que supo desplegar dentro de la casa más famosa del país no eran más que parte de su personalidad y no "un personaje", como ha dicho en varias oportunidades.

furia contra maría becerra.jpg