Gran Hermano: Furia criticó a Paloma por andar desnuda en la habitación y las redes reaccionaron

En diálogo con Rosina, Cata, Virginia y Zoe, Furia comentó su admiración por la persona que haya fulminado a Paloma: "Lo aplaudo, es insoportable", indicó sin dejar en evidencia a Catalina. "Ellas dicen que es Damián", agregó Rosi, sin sospechar que la médica pediatra fue quien ejecutó la estrategia. En ese sentido, Scaglione disparó: "Si sigue estando en tetas acá en el cuarto me voy a levantar y le voy a decir 'loco, respeten'".

Mirando a Rosina, quien también está nominada por haber incumplido una regla muy importante, le dijo: "O sea, todo bien con tus tetas y con tu con... pero a vos te conozco hace tres meses". Seguidamente, Furia continuó quejándose de la conducta de Paloma: "Y cuando le decís algo, te dice: 'Los cuerpos son... y empieza con eso del pañuelito verde y el pañuelito violeta y yo con eso ya...", y Virginia la interrumpió, asegurando haber visto "algunas veces a Paloma en bolas".

furia contra paloma.mp4

"Tienen que respetar. Yo soy bisexual, todo bien, o sea ¿qué onda? ¿Me estás buscando o qué? Tipo... controlate, no me gusta. Tapate, ponete una remerita larga y ya está, después te cambiás la tanguita y nadie te ve", insistió Furia, quien vive en ropa interior dentro de la casa. Y, para concluir, aseguró que frente a la cantidad de cámaras que hay disponibles, la participante "quiere mostrar la concha y las tetas para quedarse".

A partir de estos polémicos comentarios en las redes comenzaron las críticas y los fanáticos de Gran Hermano manifestaron su enojo: "Asco. Siempre habla así de las mujeres que quiere fuera y ponen sus fans la excusa de que es su juego"; "La banco a Furia pero viene tirando comentarios re chot*s y, lo peor de todo, es que a veces se queja de cosas que ella misma hace"; "Siempre metiéndose con lo sexual o con el cuerpo ajeno, para después victimizarse. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago... me pudrió esta mina"; "Retrasa mil años con esos comentarios. No deja de derrapar. En algún momento la van a cancelar. Es inevitable".