Gran Hermano: Furia le hizo el arco de Artemisa a Catalina en su cara

Ante lo ocurrido, la médica que se encontraba recostada en el sillón del patio mira sorprendida y haciendo una mueca de "mira vos.

Qué es el arco de Artemisa

El arco y la flecha son símbolos protección y el objetivo de esa maniobra no es provocar el daño a terceros sino repeler la mala energía, las envidias y la mala suerte que fueron dirigidas hacia la persona a proteger. Por eso a veces el gesto puede estar acompañado por frases como "todo el mal que me has deseado con la fuerza de tres veces se te regresará multiplicado".

Como era de esperarse, Catalina hizo su descargo hablando con Zoe, reflexionando sobre el juego de Juliana: "Desestabiliza gente y se van, yo no se qué pasó con Rosina pero que ella está involucrada estoy 100% segura (…) Rosina, Lisandro, Agostina, ¿A quién más se cargó?, al Paisa, se cargó a un montón de gente ya"

A lo que Zoe agregó: "Juega sucio, no me gusta". La médica continuó diciendo: "Está como apagada porque sabe que estamos todos en su contra, sabe que yo estoy en su contra porque me di cuenta antes de tiempo que me puede... (haciendo el gesto de afuera)"

Cata hizo énfasis en "Sinceramente prefiero irme así que colgarme al juego de mierda que tiene, ella sabía que a vos nunca te iba a votar, eso le rompía las pelotas"

Pero la conversación se puso picante cuando Zoe le confiesa lo que le dijo Furia: "Que vos sos una jugadora que ya perdió" a lo que la hermanita lanzò:" Tres doritos antes me dijo "vos estás en la tregua con nosotros", que habìa acordado que yo este en la tregua con ustedes"

A lo que la amiga de Rosina y Luchi entre risas, expresó: " Nunca dijo eso"

Juliana está enojada con Catalina por provocar que Alfa se fuera de la casa

Juliana mantuvo una conversación con el Chino y Big Ari y le dijo: " Nunca le voy a perdonar esa actitud a Catalina, posta, es re caprichosa" y comparó la situación con que: "es como que traigan Spiderman a mi cumpleaños, ella se enoje y se los tengan que llevar porque a tu amiga le asusta"

