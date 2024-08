Furia de Gran Hermano será co-conductora en el programa de Alex Caniggia

FURIA Y ALEX.jpg

“Siempre que vine acá me sentí re bien. El equipo que hay detrás de cámara también la rompe y se anima a hacer cosas que no muchos se animan. Es un lugar único e inigualable. Siempre dije que el universo me iba a poner en el lugar correcto, y el universo me dijo ‘acá’. Tuve muchas propuestas, pero no me veo en cualquier lugar. Así que esto es lo correcto”, manifestó Juliana.

Qué dijo Furia sobre su participación en el Cantando 2024

La exparticipante de Gran Hermano habló del Cantando 2024 y aclaró que no será parte: “No fui convocada para algo que tenga que ver con cantar. Me mandaron algunas cosas que son fakes… Cuando se hace una propuesta importante te convoca gente importante”, expresó.

Y finalizó diciendo: “Creo que cumplí un rol en la tele y di un montón, por eso en este momento quiero dar algo para mí y no creo que la tele sea un lugar para eso porque no me gusta el chimento y todo eso. Si en algún momento la tele cambia y es más humana y amena, estaría copado”

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/N1LEY/status/1820597641287221631&partner=&hide_thread=false Furia explicando por qué no quiere llegar a la televisión:



Furia: Yo ya cumplí un rol en la TV… es momento de darme a mi, y creo que la tele no será el lugar correcto.#GranFuria pic.twitter.com/FO0Hvei2nG — (@N1LEY) August 5, 2024