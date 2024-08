La confesión de Furia que causó polémica: "Yo manejo armas"

"Y bueno, como doble de riesgo tuve que aprender a disparar. Así que el primero que se me haga el loco, lo surto", contesto Furia, muy tranquila.

"¿Le mandas bala? ¿Le metes la bala en el or... O en la boca?", Siguió indagando Caniggia. "No. En la rodilla para que no pueda caminar", contestó sin problemas Scaglione.

Sin embargo, después de decir esto, se tomó unos segundos para aclarar que nada era en serio. "Chiste, chiste porque después se creen que es verdad", dijo Furia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1823500741367005373?t=ytysdHun6lWFclCnVsJrLQ&s=19&partner=&hide_thread=false Confirmado: Furia es mas peligrosa que Zulma Lobato. No solo no le funciona , sino que dice que anda armada #GranHermano #GranFuria #GranHermanoCHV pic.twitter.com/GOKwjdPPmy — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) August 13, 2024

Furia, nuevamente contra la producción de Gran Hermano

Si bien pasaron dos meses de que finalizó Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione, no suelta y volvió a apuntar contra la producción del ciclo que la vio nacer como estrella televisiva.

Estuvo de visita en el programa de streaming Te lo juro (Quiero Música) conducido por Rulo Schijman, y la exhermanita no evito hablar de la cantidad de polémicas en las que se vio envuelta en el programa, así como también de sus compañeros.

“Saltaron a hablar muchos exparticipantes de Gran Hermano. Algunos a defenderme, como Christian U, y otros más, y otros a hacerme mier… y decir ‘si yo hubiera estado en la casa y hubiera hecho eso, ya me hubieran sacado, y ella estaría fuera conmigo, acá sentada’”, arrancó diciendo la doble de riesgo.

Con el carácter que la caracteriza lanzó: “Tipo, cerrá el oje… porque yo no le pegué a nadie, flaco. Nunca le falté respeto a nadie. Y a mí siempre me picaron, pero no mostraban cuando me picaban”, haciendo hincapié a la pelea con Mauro Dalessio que tuvo como resultado la nominación semanal automática.

“Sí mostraban cuando yo gritaba, ¿entendés? ¿Y sabés lo que es una mina que está harta de que la maltraten? Claro, soy un lobo, me hacen mier… hasta que exploto. Entonces, basta”, sumó vehemente.

Y por último, concluyó picante: “Basta porque si yo cuento un montón de cosas que tengo que contar, defenestro a un montón de gente. Y, sin embargo, salí y no hablo mal de nadie. ¿Viste? No hablo mal de nadie. Qué buena compañera que soy, ¿no? Bueno, entonces, bésenme el trasero porque no hablé de todas sus cositas”.