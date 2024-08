La reacción de Furia cuando intentaron cruzarla con Catalina Gorostidi

En la charla, la más mediática del reality contó que hay “mucha gente” que la quiere conocer y, por eso, va a donde la invitan. “¿Qué tenés ganas de hacer, más allá de que estás ahora en el mundo del streaming?”, preguntó el notero. “La verdad que soy una gran comunicadora, soy actriz, soy cantante, bailo; me gusta todo eso, así que las propuestas que se vengan serán bienvenidas”, comentó.

“Nunca pensé que iba a pasar todo esto, que es tan grande lo que es el tema mío de Furia y toda la gente que me quiere. Yo creo que son etapas que se cumplen”, agregó después de decir que extraña Gran Hermano.

Por otro lado, el movilero le preguntó si había escuchado las críticas que le hizo Catalina Gorostidi por compararse con Maradona y Eva Perón. “Tengo mis amigos del pasado y mis compañeros son participantes, no son mis amigos; somos compañeros de trabajo, por ende ya no son mis compañeros, soy un participante y a mí la gente me ve como un ídolo. Me encantaría que ella pueda ver en la calle cómo me paran, cómo me sacan fotos, cómo no puedo caminar”, lanzó Furia sin vueltas.

En ese momento, el periodista intentó juntarlas, ya que la médica se encontraba en el mismo evento en donde se estaba produciendo la charla. A raíz de esto, Juliana cortó la charla de un modo amable, le dio un beso al cronista y se fue.

“No, tranqui, dejá. Te di una re nota. Está todo bien. Somos dos personas diferentes, yo soy una persona muy motivacional, ella es parte de los chimentos, yo me dedico a otra cosa. Gracias, te amo”, disparó, y se fue.

Minutos después, el motero entrevistó a Catalina, quien aprovechó ese momento para volver a hablar mal de su ex compañera. “Ay, es que es ya una estrella, no puede compartir cámara. (...) No me interesa para nada, cero. Yo saludo a la gente que me parece copada. Igual, respeto. Si me la cruzo, la voy a saludar, no es que no la voy a saludar, no. Pero si piensas así y se escapa de las notas conmigo. ¿Quiénes son? diría Moria”, cerró.