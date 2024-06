Furia lanzó que "viene pesado el asunto" de cara al domingo y los fans denuncian "Gran Armado"

gran armado furia.mp4

A la pregunta de Bautista de por qué dice eso, Juliana respondió: "Es pesado el asunto, eso es a lo que voy... no es que me meten miedo, pero es pesado el asunto. Me refiero a la placa", indicó, dejando entrever que la producción le reveló que viene arriba en los porcentajes de votación, dado que el voto es negativo en esta oportunidad.

Tras ver esto, los internautas viralizaron el hashtag "#GranArmado", para denunciar el acomodo de Furia en el certamen de convivencia que finalizará el próximo 7 de julio. Lo cierto es que, aunque Telefe parezca encubrir a la participante, las redes sociales manifiestan continuamente su desagrado, por lo que no se entiende cómo aún continúa en juego.

tendencia gran armado.png

En este sentido, los fanáticos del ciclo creen que hay manejo en los números de las votaciones telefónicas para que Juliana permanezca en la casa hasta la final, dado que sus actitudes generan "rating". No obstante, en la última gala de eliminación Florencia obtuvo el 41,3% por la fuerza del fandom de Furia, mientras que la jugadora más polémica recibió un 39,2%, lo que revela que el descontento hacia ella cada vez crece más.

votacion florencia furia.jpg