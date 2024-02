"Mala persona, te vas a ir": Agostina Spinelli y 'Furia' Scaglione, a nada de las piñas

Además, Furia la votó en el confesionario en la gala de nominación y manifestó que era momento de empezar a jugar sola. También, se encargó de difundir el rumor de que ella la habría votado a Agostina dentro de la casa, pero ella lo negó rotundamente tras la insistencia de la mujer policía en saber si esto era verdad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1757220814284300356&partner=&hide_thread=false ¿El principio del fin? Furia y Agostina tuvieron una fuerte pelea: “Por algo estás sola”



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/AjFLwnhgbd — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 13, 2024

Todo comenzò cuando Spinelli chicaneó a Scaglione diciéndole que deje de responder a los comentarios que llegan desde el exterior. "Si a vos no te vienen a gritar no es mi culpa, amiga", le aclaró Juliana.

"Pará Agostina, una vez que te vienen a gritar te hacés la famosa. Y dejá de darme órdenes, soberana", lanzó mientras se dirigía a la habitación.

Agostina le gritó desde el living: "Te dije nada más que no me contestes mal". Tras lo cual Juliana le respondió: "Te digo algo: no juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo tranquila".

Dentro de la habitación, la discusión se volvió más fuerte y Agostina le dijo: "No te hubiera salvado, sos una desagradecida". Y agregó: "Por algo estás sola, y ahora me doy cuenta. Sos mala persona".

"Cuando vos querés, hablás bien. Dejame la duda si me votaste. No te confundas conmigo, ¿eh? Yo no soy ninguno de estos", apuntó Agostina. "¿Qué te pensás que te tengo miedo?", le respondió Juliana.

"No me tengas miedo, pero a mí me vas a tener respeto. ¿Te pensás que porque gritás voy a cerrar el orto? Te hice un chiste, si vos tenés la tanga dada vuelta, problema tuyo. Conmigo no te confundas", continuó Agostina.

"Yo no me confundí con nadie de esta casa. ¿Te molesta que te diga que estás sola?", le preguntó Juliana a Agostina. "No te confundas, ¿eh?", afirmó la policía, mientras la señalaba con el dedo cara a cara. "Gila, mala persona. Te vas a ir, desagradecida", siguió.

"Mirá cómo te salta la ficha. Mirá todo lo que me estás diciendo. ¿Vos eras mi amiga?", afirmó Juliana. "Ni en pedo voy a jugar con una mina así", aclaró. "La verdad, me hacés un favor. Sola te vas a quedar. Te vas a ir, acordate", sentenció Agostina.

"Gracias por darte cuenta que me dejás sola todo el tiempo. Ni un mate compartís conmigo, nada. Simplemente porque supuestamente soy famosa afuera. Buenísimo que pasó esto", expresó Juliana.

Agostina habló sobre Furia con Gran Hermano: ¿qué dijo?

Agostina se dirigió al confesionario a hacer un descargo contra Furia, y expresó: "Vengo por dos cosas: uno es para informarle a la gente que a partir de hoy yo no formo más grupo y no le debo lealtad a Juliana, me parece que es una mina súper superdesagradecida".

"Te juro me angustia porque fui la única que la defendió siempre. Traté de que los demás entiendan de que eran sus formas, que bueno, que tiene un mal día, pero la verdad que no hay que justificar eso. No tenemos por qué seguir aguantando sus malos tratos, sus gritos, su forma porque es diferente... es una mala persona, siento que no está bien de la cabeza", sostuvo.

Mirá el descargo completo:

descargo agostina.mp4