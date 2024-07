Polémico: Furia se comparó con Maradona

“Furia” decidió interrumpirlo y aseguró: "No, no lo veo así. La verdad es que estás recontra equivocado. Te pido mil disculpas igual porque sé que sos súper inteligente, pero te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas"

"¿Vos decís que no hay gente que no te banca?", le preguntó el periodista.

"¡No, chabón! Cuando salgo a la calle la gente me abraza, me ama. Incluso, los ‘anti-Furia’ se sacan fotos. O sea, es una locura. No es por ese lado", aseguró Furia.

Luego, la ex Gran Hermano no titubeó y se comparó con Diego Maradona al mencionar que también hubo muchas personas que no simpatizaban con el futbolista dentro y fuera de la cancha. En ese sentido, aseguró: "Me dicen Maradona. Él tuvo su lado hermoso, que todo el mundo lo amó, y tuvo su hate. Y eso lo hizo conocido en todo el mundo".

"Gracias por hablar mal de mí, es una estrategia de marketing que quizá no sabían, pero me ayudaron. Sigan hablando mal, me sirve. Hay canales que hablan mal porque es negocio. ‘Ella es buena, pero vamos a decir que es mala’”, sostuvo.

Fuerte cruce entre Furia y La Tora en la noche de los ex Gran Hermano

Días atrás, se dio a conocer que Lucila La Tora Villar, exparticipante de Gran Hermano y actual conductora de streaming, protagonizó un tenso enfrentamiento con Furia durante un inesperado encuentro en maquillaje que habría terminado en escándalo. Este viernes, la tensión se trasladó al vivo.

La ex participante más polémica de la edición 2023 sigue generando controversia fuera de la casa más famosa del país. Este viernes, estuvo en "La noche de los ex", donde volvió a causar revuelo. "¿No les pedirías unas disculpas?", preguntó La Tora en relación con las diversas peleas que protagonizó Juliana durante su participación en el reality.

Visiblemente molesta, Furia respondió: "No, para nada", y añadió: "Hicieron una campaña para censurarme, tanto tu streaming como todos mis compañeros. Lamentablemente, tienen mucha envidia y tendrán que trabajar en eso, porque soy una persona muy exitosa y me ha ido muy bien". Mientras la tensión aumentaba en el programa, el conductor Robertito Funes Ugarte tuvo que intervenir para evitar que la pelea escalara.

