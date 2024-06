Furia, sacada con Emma y Martín Ku en Gran Hermano: "Cerrá el o..."

VIDEO Furia, sacada con Emma y Martín Ku en Gran Hermano

furia sacada emma

Así se pudo ver en el video que se viralizó en las redes donde se ve a Furia muy enojada con Emma en pleno juego en el que debían describir a un compañero (en este caso, al Chino): “Todo lo que yo quiera decir, no lo va a poner. Todo bien, pero a mí me hicieron mier… y yo no puedo decir nada. Este forr… no lo pone”, lanzó.

“¡Me cansaron, me cansaron! Me cancelo, me autocancelo. Cerrá el ort… (mirando a cada uno de los jugadores). Listo. Poné toda la mier…, esa linda, que querés poner. Es a propósito esto, ¿qué sos vos, el más bueno del mundo?”, agregó, en referencia a Martín.

Luego, cruzó a Emma, ante la atenta mirada de sus compañeros: “Dale, ponele ‘Mejor amigo del mundo’. Sos vos el que se pone a escribir, que sos el que chupa el ort… todo el día. Yo no voy a decir más nada. Ya me dan ganas de vomitar”, disparó la participante. Y cerró, visiblemente enojada: “A mí me pueden hacer mier… y a ustedes, nada”.