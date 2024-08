Furia Scaglione no va al Cantando 2024: los motivos de su inesperada decisión

De acuerdo a lo revelado por la periodista Laura Ubfal, Furia fue contundente en el programa "Toda" que conduce Alex Caniggia en el streaming Carajo: "Ya cumplí mi rol con la TV, por eso no quiero ir al Cantando. Hay mucha gente que no habló bien de mi en la TV y no quiero darle más qué hablar a esa gente", sostuvo la siempre controversial exhermanita.