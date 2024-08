Se prepara para el Cantando 2024: el video de Furia interpretando Queen

El tema elegido por Juliana fue "The show must go on", de Queen, y optó por ponerse una peluca rosa, para interpretar esta gran canción.

Furia cantando 'The Show Must Go On" de Queen



Qué les pareció? pic.twitter.com/w3xhazLGRT — TRONK (@TronkOficial) August 4, 2024

Quiénes son los candidatos a participar del Cantando 2024 de Marcelo Tinelli: la lista tentativa

En los últimos días se dio a conocer que el "Cantando" tendrá una nueva edición al aire con la conducción de José María Listorti, por lo que Ángel de Brito decidió dar a conocer la lista tentativa de convocados, que serán los protagonistas del nuevo certamen y sin dudas darán qué hablar.

En la noche de viernes, el conductor de LAM pronunció: “Hoy hubo reunión. Marcelo Tinelli se juntó con la producción para empezar a delinear el Cantando 2024 a nivel participantes. Hay de todo: influencers, participantes de Gran Hermano, mediáticos, panelistas, deportistas, mediáticos, hay ‘hijos de’ y lo digo con cariño. También hay imitadores, streamers y varios exparticipantes del Bailando”.

Y añadió: “Los están llamando, después hay que ver si quieren o si arreglan. Esto es convocatoria nada más”, a modo de dejar en claro que aun no es el listado oficial ni definitivo. A su vez, reveló: “De los que estuvieron en la edición anterior de Gran Hermano, quieren a Walter “Alfa” Santiago y Lucila “La Tora” Villar y Alexis “el Conejo” Quiroga. Y de la última edición, quieren a Federico “Manzana” Farías, Emma Vich, Coti Romero y Juliana “Furia” Scaglione”.

Otros convocados al Cantando 2024

Santi Talledo

Cami Mayan

Mica Vázquez

Iván Ramírez

Roberto Peña

Martín Coggi

Lizardo Ponce

Mario Guerci

Tomás Dente

Juli Castro

Dani “la Chepi”

Celeste Muriega

Pepe Ochoa

Facu Mazzei

Pampito

Melody Luz

María Fernanda Callejón

Alicia Barbarsola

María Eugenia Ritó

Las hermanas Silvina y Vanina Escudero

Kennys Palacios

Guido Záffora

Martín Salwe

Rocío Marengo

Caro Molinari

Rocío Robles

“Tití” Fernández

Jey Mammón