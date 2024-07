Telefe le impuso a Furia algunas normas tras romper su contrato: cuáles son

Tal es así que, en medio de la reunión se dio una escandalosa situación en la que Juliana le habría dicho a las autoridades de Telefe: “Yo voy a facturar más sin ustedes, que me usaron para ganar guita y encima me sacaron de la casa siendo que me habían prometido ganar el programa”. Es que, además, su contrato le hace una retención del porcentaje por los ingresos.

furia. Furia

Por eso, para ella la recesión era lo más importante y beneficioso pensando que así lograría obtener muchas convocaciones a programas y marcas por sus seguidores. Pero, esto no pasó, por lo que solamente recauda dinero mediante sus redes sociales. Asimismo, en medio de esto, Furia tiene que cumplir con algunas prohibiciones impuestas por el canal debido a la recesión.

La influencer tiene completamente prohibido dar a conocer o difundir imágenes o cualquier contenido multimedia propiedad de Paramount, como la difusión de contenidos dentro de la casa o material comprometedor del formato. En el caso de no cumplir con este mandato podría exponerse a una demanda millonaria. Aunque, es evidente que ya empezó a cumplir esta cláusula a rajatabla.

Lo cierto es que ya le pidió a sus fanáticos que "no bardeen a Telefe" porque es su potrero, el lugar donde la descubrieron. Y así, salida del certamen hace más de un mes, Furia poco a poco se va quedando en el olvido. Todo se termina y evidentemente ella no está manteniendo una estabilidad en los medios.