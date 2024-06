Una de las hermanas de Furia hizo un pedido desesperado

Qué pide una de las hermanas de furia

hermana de furia

Luego de esto, Etchegoyen afirmó: “Andrea está desesperada porque no puede verla a Juliana ni contactarse con ella, ayer Ezequiel reveló con Coy bloqueó a todos sus hermanos y el escándalo es total”. En este sentido, profundizó: “Ahora vas a escuchar a Andrea, una Andrea que está muy angustiada por no poder ver a Furia. Ella quiere acompañar a Furia en este momento. Incluso me contó que mandó a hacer un muñeco amigurumis de Furia gigante para regalarle a su hermana. La quiere ver pero no puede por ahora”.

Después de esta presentación, Etchegoyen mostró un mensaje que le dejó Andrea. La mujer le explicó sin tapujos: “Estoy muy lejos de Buenos Aires y si quiero contactarme con mi hermana Furia, estamos tratando con las chicas del fans club de contactarnos con Juliana, yo necesito comunicarme y encontrarme con ella pero no sé cómo, así que si me podes ayudar con eso sería buenísimo”.

“Y después en varias cosas escritas que me dice me confiesa que está orgullosa de Juliana como hermana después del lugar que logró”, cerró el comunicador.