Furia volvió a apuntar contra Ariel Rodríguez Palacios: "Andá al..."

En ese momento, Juliana respondió de manera contundente y apuntó contra el conductor de Ariel en su salsa: "Me pareció re gracioso. En realidad yo hago personajes. Justo fui a ese programa de Ari (Rodríguez Palacios) que es amigo de Georgina (Barbarossa), ya lo sé. Sos un idiota. Me cayó muy bien, pero está pasado de rosca y es hasta más intenso que yo".

"Vos tenés que ir al psicólogo, no yo. Está loquísimo. Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina. No me falten el respeto", amenazó la ex jugadora.

Furia volvió a apuntar contra Ariel Rodríguez Palacios

Después de toda esta situación, Juliana hizo una transmisión en vivo y volvió a referirse a Rodríguez Palacios. Lejos de terminar el tema, la ex participante de Gran Hermano hizo polémicas declaraciones, una vez más.

"Voy a un programa, de todo corazón, me levanté temprano, que estoy muy cansada sinceramente, y este tipo hace eso. El conductor del programa, ¿Por qué hacés eso?", Comenzó diciendo Furia sobre los comentarios que hizo Ariel el día en el que estuvo de invitada.

Y, siguió: "A parte, me decía loca en el camarín. 'vos loquita, loquita, loquita'. Me quería sacar. Hay cada loco. Flaco, andá al psicólogo. A mí no me vengan a romper las bolas, yo quiero vivir tranquila con la gente que me ama, mi familia y nada más".