Sorpresa en Hollywood: con 52 años, la actriz Hilary Swank anunció su tercer embarazo
A tres años de ser mamá de mellizos con su esposo Philip Schneider, la ganadora del Oscar confirmó que dará a luz a su nuevo hijo en diciembre.
La reconocida actriz estadounidense Hilary Swank sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar una noticia sumamente especial en sus redes sociales. A sus 52 años, la dos veces ganadora del premio Oscar confirmó que se encuentra en la espera de su tercer hijo junto a su esposo, el empresario Philip Schneider.
Un anuncio creativo que conmociona a Hollywood
Fiel a su estilo, la protagonista de Million Dollar Baby utilizó su cuenta de Instagram para responder a las constantes preguntas de sus fanáticos sobre sus próximos pasos profesionales, pero con un giro inesperado. “Muchos me preguntaron cuál es mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre”, reveló la actriz junto a un emotivo video animado con el que confirmó la llegada del nuevo integrante a la familia.
La familia se agranda
Este será el tercer hijo para la pareja, que en abril de 2023 dio la bienvenida a los mellizos Aya y Ohm. Swank y Schneider se casaron en agosto de 2018 durante una ceremonia íntima al aire libre en las reservas de California, y ahora se preparan para convertirse en una familia de cinco a finales de este año.
La maternidad pasados los 50 es un camino que Hilary Swank abraza con gratitud y plenitud. En 2024, en diálogo con Parade, la estrella de Hollywood se sinceró sobre lo que significó recibir a sus mellizos tras décadas de trabajo continuo: “Me siento bendecida por poder tener hijos en esta etapa de mi vida”, confesó.
Esa misma estabilidad es la que hoy le otorga el lujo de seleccionar meticulosamente sus papeles y dedicar la mayor parte de sus días a su familia, que en diciembre volverá a agrandarse con la llegada de su tercer hijo.
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