Sorpresa en Hollywood: con 52 años, la actriz Hilary Swank anunció su tercer embarazo

Un anuncio creativo que conmociona a Hollywood

Fiel a su estilo, la protagonista de Million Dollar Baby utilizó su cuenta de Instagram para responder a las constantes preguntas de sus fanáticos sobre sus próximos pasos profesionales, pero con un giro inesperado. “Muchos me preguntaron cuál es mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre”, reveló la actriz junto a un emotivo video animado con el que confirmó la llegada del nuevo integrante a la familia.