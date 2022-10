Fans de "Game of Thrones" piden boicotear libro de George R.R. Martin por racismo

Algunos de los lectores que cosechó George R.R. Martin con su saga "Game of Thrones" no parecen proclives a tolerar todo lo que provenga del escritor o de su red de colaboradores: su nuevo libro,"The Rise of the Dragon", cuyo lanzamiento estaba previsto para el próximo 25 de octubre, está siendo boicoteado en estos días por algunos de sus fans que se mostraron disgustados por comentarios racistas que hicieron en el pasado dos de los autores que firman la obra en co-autoría con el escritor estadounidense.