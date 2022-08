"House of the Dragon": lo que tenés que saber antes de verla

"House of the Dragon" contará con 10 episodios y se trata de una creación de Ryan J. Condal, el argentino Miguel Sapochnik (que dirigió muchos episodios de Game of Thrones) y George R.R. Martin, que tomó parte de los hechos relatados en su novela Fuego y sangre (Fire and Blood).

LO QUE TENES QUE SABER ANTES DE VER HOUSE OF THE DRAGON

CANTIDAD DE DRAGONES

Serán 17 dragones. Esa cantidad fue confirmada por uno de los creadores, Ryan J. Condal, durante la Comic-Con de San Diego. Los dragones y los Targaryen siempre se llevaron de maravillas y en esta nueva propuesta serán los protagonistas. Según el productor, veremos gran variedad de estos animales mitológicos.

UN REPARTO CON MAYORÍA DE MUJERES

El equipo que hace Dragon es igualmente diverso y, para ser del género de fantasía, cuenta con una relativa abundancia de mujeres en la sala de guionistas. El equilibrio de género afecta la historia y el tono del programa, según algunas integrantes del elenco.

CUÁNTO COSTÓ PRODUCIR LA SERIE

Esta serie llega con la impactante suma de 20 millones de dólares por realización de cada episodio, lo que haría un total de 200 millones para toda esta entrega. Recordemos que las temporadas más caras de Game of Thrones alcanzaron los 100 millones.

LOS TARGARYEN

Tras el reinado de Viserys Targaryen (Paddy Considine, Peaky Blinders), la heredera natural debería ser la princesa Rahenrya (Emma d’Arcy, Wonderlust). Sin embargo, en el tráiler ya nos adelantaron que no la dejarán reinar así porque sí. Por allí estará dando vueltas Daemon Targaryen (interpretado por Matt Smith, The Crown), el hermano del rey y otro candidato a acceder al trono tan preciado.