Georgina Barbarossa estalló en medio de su programa contra Roberto García Moritán: qué pasó

La bronca de Georgina Barbarossa contra Roberto García Moritán

Todo comenzó cuando Georgina Barbarossa puso al aire un fragmento de una nota que Eduardo Feinmann le hizo a Patricia Bullrich donde justificaba el accionar de la policia.

Y la Ministra de Seguridad expresaba: “Nadie gaseó a una nena. Nadie le apunta a la nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar que no está. El policía está todo el día en tensión frente a los intentos de violencia que sufre. La policía no sabía que había una nena ahí. Ellos están con los cascos, no escuchan”

Ante los dichos, Georgina expresó con enojó: “Sería más beneficioso decir ‘señores, nos equivocamos’. Quieren tapar el sol con la mano... A ese policía hay que darle un castigo temporal”.

Acto seguido, compartió un tweet que publicó Roberto García Moritán, que expresaba: “Los únicos responsables de lo que sufrió la nena son sus padres. Usar menores como escudos humanos es lo que hace el kirchnerismo para justificar su violencia. Todo mi apoyo a las fuerzas de seguridad que día y noche defienden el orden y la libertad de los argentinos”.

Esto provocó en la conductora su descargo al aire: “Me parece una aberración. Está bien, yo no llevaría a un hijo, pero no” y sumó:“ Tirarle adrede (gas pimienta) a una mujer que está tirada en el piso con la hijita, ponele que el policía no vio a la hijita, igual le está tirando a una mujer que está tirada en el piso”.