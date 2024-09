Eduardo Feinmann le pidió disculpas a Patricia Bullrich

El pedido de disculpas de Eduardo Feinmann a Patricia Bullrich

El cruce previo de Eduardo Feinmann y Patricia Bullrich

El jueves, Patricia Bullrich y Eduardo Feinmann protagonizaron un intenso cruce en La Nación+. Todo comenzó cuando Feinmann atendió el llamado de Bullrich, quien rápidamente aclaró: “El Ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún video a nadie”. En relación a un tweet que había publicado, agregó: “Describí una situación sobre la irresponsabilidad de la madre, pero no realizamos ninguna operación. Me enteré del video a través de LN+, lo vi en su programa”. Feinmann no tardó en corregirla, afirmando: “Alejandro Rollé, su jefe de Policía, envió el video a las 18.15”.

El periodista también mencionó que el vocero de Bullrich sugirió que él y Gabriel Iezzi habían difundido el video. Bullrich negó la acusación: “No es cierto. Puedo mostrarle el celular de Carlos Cortés donde claramente dice que nunca enviamos ese video. No aceptaré que nos llamen mentirosos, porque no lo somos”.

Luego, Bullrich hizo referencia a los incidentes ocurridos el día anterior: “Sabíamos que la violencia estallaría en el momento en que lo hizo”. Feinmann respondió: “Ok, gasearon a una niña”, pero Bullrich refutó: “Nadie gaseó a una niña”. El periodista insistió: “¿Quiere que le envíe la imagen?”, a lo que Bullrich replicó que ya la había visto. Feinmann reiteró: “Entonces, gasearon a la niña”.

Bullrich argumentó que no se trataba de un ataque dirigido: “La Policía avanzaba, la señora estaba en el piso y la Policía disparaba gases contra quienes habían derribado una valla. La niña estaba detrás”. Sin embargo, Feinmann replicó: “Hay un oficial que apunta a la niña y a su madre”, a lo que Bullrich respondió: “No, nadie les apunta. Eso es tergiversar lo que realmente ocurrió”.

La ministra defendió el accionar de la Policía, destacando la constante tensión que enfrentan: “La Policía está bajo presión por la violencia que sufren. Los manifestantes estaban usando gases y pimienta. Hay un grupo organizado desde el Gobierno de Buenos Aires que da instrucciones sobre cómo actuar y lanzar gases”. Feinmann le respondió: “Pero eso es otro tema, Patricia”. Bullrich insistió: “No, no lo es. Nadie apuntó intencionalmente a una niña”.

Cuando Feinmann sugirió que la imagen era clara, Bullrich replicó: “Muéstrame la imagen, pero no había intención de herir a nadie. Ni siquiera se ve a la niña. El policía disparaba para dispersar a quienes derribaron la valla”. Feinmann afirmó que el oficial disparaba hacia abajo, donde la madre estaba sentada con la niña. Bullrich argumentó que el policía no sabía que había una niña en ese lugar, a lo que Feinmann replicó que sí lo sabía porque le gritaban que había una.

Finalmente, Bullrich admitió que hubo un error en la difusión del video, pero negó cualquier intención de ocultar la verdad: “Si el jefe de la Policía envió el video sin autorización, hablaré con él. En el Ministerio tenemos reglas claras, y no se pueden enviar videos para encubrir una situación o distorsionar la realidad”.