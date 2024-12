Georgina Barbarossa explotó contra Javier Milei tras el ajuste en medicamentos para jubilados

GEORGINA BARBAROSA

Las palabras del diputado provocaron una fuerte reacción en la conductora que no dudó en pronunciarse al respecto en su programa "A la Barbarossa" (Telefe). Visiblemente enojada, Barbarossa le envió un mensaje directo al presidente: “Estoy indignada desde el lunes, pero no lo podía decir por otros temas. Señor Presidente, le ruego que recapacite. Este señor Moreno Ovallo, entiendo que sea economista, entiendo que el país esté en crisis, entiendo que estamos quebrados, pero no les quiten las migajas a nuestros viejos. ¿Quieren que se mueran?”.

Georgina también destacó la importancia de los jubilados para el país: “Esas personas construyeron esta nación, trabajaron la tierra, llegaron en barcos desde todo el mundo para hacer grande este país, porque Argentina era la tierra prometida. Y todavía lo sigue siendo. Por favor, respetemos a nuestros mayores. Este país fue una potencia mundial gracias a ellos. Eso me duele, eso me enoja, eso me parte el alma”.

Sus declaraciones resonaron en redes sociales, donde muchos internautas compartieron su enojo y se sumaron al reclamo por los derechos de los más ancianos.