Georgina Barbarossa aclaró los tantos con Furia de Gran Hermano y la invitó a su programa

Fue el mismo Ariel quien ofició de mediador: "Pueden hacer el café un día hay con Furia juntas", comenzó el conductor a lo que Barbarossa respondió: "Obviamente. Pero, ¿es verdad que vos no querías venir Furia?". Debido a esto, Juliana respondió: "No, me dijeron que vos no me querías invitar".

"¿Qué? No, mentira, no mi amor", respondió Georgina Barbarossa. "¿Viste que inventan todo?", siguió Furia ya con una sonrisa en su rostro a lo que la conductora le preguntó quién se lo dijo, pero la entrenadora respondió: "No, lo leí en una noticia, de las fake news". "No, es mentira. Yo te digo una cosa.. ¿queres venir mañana?".

barbarosa furia

Pero, debido a la improvisación, Furia dijo: "No podemos mañana, podemos arreglar para la semana que viene. Es que tengo una lista larga de cosas para hacer, entonces llego a decir sí y no voy..". Aún así, Georgina le aclaró: "Bueno, pero yo jamás dije que no quería que vinieses, al contrario. Siempre me pareció que eras la figura, por excelencia, del año, ¿si?".

"Que no estaba de acuerdo con tu juego, que no me gustase tu juego no significa que no hayas sido la figura de Gran Hermano, Gran Hermano 2024 sos vos, es Furia. Solamente no estaba de acuerdo con tu juego, pero me gustaría charlarlo personalmente", continuó Barbarossa. Debido a este nivel de sinceridad Furia señaló: "Es respetable porque hay un montón de participantes y cada persona va a elegir el juego del que más sienta que le gusta o que le represente algo".

Tras esto, agregó: "Entonces yo estoy también abierta a escuchar qué es lo que no les gusta y no los quiero seducir con mi juego, pero bueno, está bueno escuchar el otro lado también". Tal es así que Georgina cerró: "Bueno, después arreglamos con producción y nos juntamos, ¿dale?".