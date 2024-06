Gran Hermano: Georgina Barbarossa mantiene su postura en contra de Furia

La conductora enumeró: “las formas no me gustan. No me gusta que me hablen mal o que griten, o que insulten. Todo eso no me gusta. Como lo trató a Mauro, lo que dijo de su sexualidad, de su cuerpo. Lo del HIV tampoco me gustó”.

Gran Hermano: Furia, invitada por Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa se mostró abierta a darle una oportunidad a la jugadora más polémica de esta temporada de Gran Hermano: “Pero a lo mejor afuera de la casa es un amor”. “Yo sé que el fandom no me quiere, bueno mala suerte. No puedo mentir”, sostuvo la actriz firme en su postura.

Consultada sobre qué le diría a Furia, la conductora de 'A la Barbarossa' se mostró con una actitud conciliadora: “Que venga y que charlemos tranquilas. Me gustaría charlar con ella en un lugar tranquilo, sin gente, sin público, sin cámaras”.

“Banco mucho que Georgina en Telefe, donde muchos son chupamedias, diga lo que piensa. Igual hay que avisarle que no se la van a dar justamente por estas palabras”, destacó Yanina Latorre.