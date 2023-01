Gerard Piqué cumplió: fue a la Kings League con un Twingo

Sin embargo, el ex capitán del FC Barcelona, no parece tan incomodo con la situación. Este viernes llegó a un acuerdo de patrocinio con Casio, la firma de relojes japonesa, para la Kings League, el particular torneo de fútbol que lanzó hace un par de fines de semana en conjunto con el streamer Ibai Llanos y que cuenta con la participación de Sergio Agüero como propietario de uno de los equipos.