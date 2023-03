Gianinna Maradona habló de las versiones que la vinculan al Kun Agüero

Fue el panelista Pepe Ochoa quien dio detalles del encuentro que habrían tenido en Punta del Este. “A él lo contrataron porque es la cara de un casino y lo que me contaron fue que la invitó", comenzó.

"Él llegó primero, ella después. Siempre usaron un ascensor que no usa nadie: el de servicio. Ella estuvo dos días en el mismo cuarto y no estaba el hijo. Estaban ellos solos y se armó todo un operativo para que no se enterara nadie”, expuso. Hasta el momento, el ex Independiente no emitió palabra al respecto.

hijo de kun aguero y giannina maradona