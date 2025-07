Gime Accardi habló tras la separación de Nico Vázquez: "Nos amamos todavía"

"¿Días difíciles? ¿días complicados?", le preguntaron y ella respondió: "Sí, bueno, como cualquiera que está atravesando una separación, sí".

"¿Te sentís bien vos, como vos misma, con la decisión de la pareja?", volvieron a consultar, a lo que Gime dijo: "Bueno, no sé, sí, qué sé yo, lo vamos a saber cuando pase el tiempo. El viaje fue un poco de trabajo y un poco de vacaciones. Ya lo tenía sacado hace un montón. Y había amigos allá, así que aproveché también para verlos y hacer un poco de playa".

"Disfrutar todavía no se está disfrutando nada, pero bueno, me distraje un poco", reveló. Además, aprovechó para aclarar que no le molestaron los rumores de terceros en discordia porque pensó que eso podía llegar a ocurrir: "Nosotros sabemos la verdad, así que no".

Por otro lado, reveló si sigue en contacto con Nico. "Re hablamos, hay un montón de cosas para charlar todavía, un montón de cosas para organizar y todo", dijo sin vueltas.

"Mi corazón está cerradísimo, la decisión la tomamos juntos", expresó, aunque no descartó que en un futuro puedan volver a estar juntos: "Nos amamos todavía".

Embed - GIME ACCARDI HABLÓ EN #LapeClubSocial: "Tengo el corazón cerradísimo"

Cabe señalar que la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, anunciada a principios de julio, sorprendió mucho al público porque llevaban 18 años juntos, lo que los convertía en una de las parejas más estables y queridas del espectáculo argentino.

Juntos habían construido una imagen de solidez, superando juntos momentos difíciles, como la trágica muerte del hermano de Nico, Santiago Vázquez. Este largo tiempo de convivencia y la apariencia de un vínculo inquebrantable hicieron que la noticia fuera inesperada para muchos.