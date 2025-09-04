Gime Accardi habló de Ulises, el joven con quien habría tenido un affaire: "No quiero seguir..."

"Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos", sentenció sobre la decisión que tomó.

Revelan quién es el "random" con el que Gime Accardi engañó a Nico Vázquez

Desde que Gime Accardi confesó haberle sido infiel a Nico Vázquez, las especulaciones sobre quién fue el "tercero en discordia" comenzaron y se dijeron diferentes nombres. Sin embargo, la actriz contó que la persona en cuestión no es conocida y que fue un vínculo casual, lanzando la palabra "random" para referirse a su amante.

En las últimas horas, en LAM revelaron la identidad del hombre que estuvo con la artista y contarfon más detalles de cómo fue el encuentro entre ambos. "El actor se habló y especuló, es el detonante de la historia de Nico y Gime. Lo del rándom es después y Gime nos mintió. Fueron dos encuentros casuales. Se conocieron de una situación en un avión, según Estefi Berardi y Fede Flowers", comunicó Pepe Ochoa, que está como conductor temporal.

Y agregó en forma de interrogante: "¿Qué pasa con los plazos, por qué Gime habla de él y por qué quiere instalar algo que ocurrió en el período en que no estaba con ella?".Y ahí, fue por más: "Se llama Ulises. Tiene 20 años, casi 21. Está estudiando, es deportista, pertenece a un club".

"La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación. Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España. Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros", reveló Pepe, dando detalles inéditos.