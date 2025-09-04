MinutoUno

Gime Accardi habló de Ulises, el joven con quien habría tenido un affaire: "No quiero seguir..."

Espectáculos

La artista fue consultada por la persona con la que habría estado tras su separación con Nico Vázquez y sorprendió a todos con su reacción.

Gime Accardi habló de Ulises, el joven con quien habría tenido un affaire: No quiero seguir...

La polémica separación y posterior divorcio entre Nico Vázquez y Gime Accardi sigue dando de qué hablar. Es que durante los últimos días, en LAM, revelaron quién habría sido el "random" con el que la actriz engañó a su marido.

En ese momento, Pepe Ochoa contó que el joven se llama Ulises, que se habían conocido en un avión y que se habrían visto solo dos veces. A raíz de esto, las cámaras del programa de Ángel de Brito fueron a buscar a Gime a la salida de Olga y le consultaron sobre este tema.

Con mucha sinceridad, Accardi dijo: "El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho". Sobre Ulises, la actriz decidió no responder e hizo una profunda reflexión.

"Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo", expresó.

Además, volvió a mencionar que lo único que importaba era que su expareja entendiera: "Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo".

"Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos", sentenció sobre la decisión que tomó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1963383719110086692&partner=&hide_thread=false

Revelan quién es el "random" con el que Gime Accardi engañó a Nico Vázquez

Desde que Gime Accardi confesó haberle sido infiel a Nico Vázquez, las especulaciones sobre quién fue el "tercero en discordia" comenzaron y se dijeron diferentes nombres. Sin embargo, la actriz contó que la persona en cuestión no es conocida y que fue un vínculo casual, lanzando la palabra "random" para referirse a su amante.

En las últimas horas, en LAM revelaron la identidad del hombre que estuvo con la artista y contarfon más detalles de cómo fue el encuentro entre ambos. "El actor se habló y especuló, es el detonante de la historia de Nico y Gime. Lo del rándom es después y Gime nos mintió. Fueron dos encuentros casuales. Se conocieron de una situación en un avión, según Estefi Berardi y Fede Flowers", comunicó Pepe Ochoa, que está como conductor temporal.

Y agregó en forma de interrogante: "¿Qué pasa con los plazos, por qué Gime habla de él y por qué quiere instalar algo que ocurrió en el período en que no estaba con ella?".Y ahí, fue por más: "Se llama Ulises. Tiene 20 años, casi 21. Está estudiando, es deportista, pertenece a un club".

"La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación. Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España. Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros", reveló Pepe, dando detalles inéditos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas