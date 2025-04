Gladys "La bomba tucumana" reveló que José Alperovich le compró una casa Marianela Mirra

Gladys la Bomba Tucumana

En ese sentido, Gladys sumó: “A mi como mujer me dio cosa porque se sabía esto. Tengo un par de amigas que viven en un country en Tucumán y me decían que eran vecinas y yo les preguntaba si era en serio y si, hacía mil años que sabíamos de esta relación y que estaban juntos”. A su vez, la artista reveló un dato demoledor: “Yo sé de oído que Alperovich le compró una casa a ella pero no sé, lo que nunca entendí es como Betty seguía ahí. Y fijate que él está condenado por abuso sexual y lo sigue negando”.

“No creo que la gente de Tucumán le tengo cariño a Alperovich o algo así”, cerró la Tucumana en sus declaracicones que dejaron a todos impactados. Porque, lo cierto es que desde que se confirmó su relación, Mirra y Alperovich se encuentran en el foco de la tormenta, especialmente ella por estar en pareja con alguien condenado por abuso sexual.