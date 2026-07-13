Gastón Trezeguet anticipó quién se va de Gran Hermano, desató la polémica y luego borró la publicación
En la previa de la gala de eliminación, el panelista publicó un sugestivo mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia la producción del reality.
La previa de una nueva gala de eliminación de Gran Hermano volvió a estar cargada de polémica. Luego del programa del domingo, en el que varios participantes lograron salir de la placa y las redes sociales estallaron con acusaciones de supuesto favoritismo hacia algunos jugadores, un inesperado posteo de Gastón Trezeguet no hizo más que alimentar las teorías de los fanáticos.
Desde hace varios días, numerosos seguidores del reality vienen cuestionando algunas decisiones de la producción y sostienen que existiría una intención de proteger a Manuel, uno de los participantes que este lunes se juega su continuidad dentro de la casa.
Incluso, muchos usuarios señalaron que durante la gala del domingo Santiago del Moro no habría permitido que los panelistas opinaran con total libertad ni marcaran quiénes eran los jugadores que realmente corrían mayor peligro.
En medio de ese clima, Trezeguet sorprendió con un mensaje que rápidamente se viralizó: "Bueno acá estamos. Por suerte no hace falta aclarar nada. Todo se ve al aire".
La frase fue suficiente para que cientos de usuarios comenzaran a compartir capturas del posteo y elaboraran distintas teorías sobre un posible malestar del histórico exjugador con la producción del programa.
El mensaje que Gastón Trezeguet terminó borrando
A medida que crecían las especulaciones, Gastón Trezeguet decidió eliminar la publicación original y salir a aclarar el verdadero sentido de sus palabras para intentar frenar los rumores.
"Me refiero a que se nota al aire que hoy no fui a 'Se Picó' y el otro día estaba bajo porque estaba con 38 de fiebre y se notó al aire", explicó el panelista, descartando que su mensaje estuviera relacionado con alguna interna del reality.
Pese a la aclaración, el revuelo ya estaba instalado y las redes sociales continuaron debatiendo sobre el detrás de escena de Gran Hermano. Lo cierto es que todas las miradas estarán puestas en la gala de eliminación de este lunes, donde muchos esperan comprobar si las sospechas sobre un supuesto favoritismo tienen algún fundamento o si, finalmente, todo quedará reducido a simples especulaciones de los fanáticos del programa.
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