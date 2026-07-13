Gastón Trezeguet anticipó quién se va de Gran Hermano, desató la polémica y luego borró la publicación

El mensaje que Gastón Trezeguet terminó borrando

A medida que crecían las especulaciones, Gastón Trezeguet decidió eliminar la publicación original y salir a aclarar el verdadero sentido de sus palabras para intentar frenar los rumores.

"Me refiero a que se nota al aire que hoy no fui a 'Se Picó' y el otro día estaba bajo porque estaba con 38 de fiebre y se notó al aire", explicó el panelista, descartando que su mensaje estuviera relacionado con alguna interna del reality.

Pese a la aclaración, el revuelo ya estaba instalado y las redes sociales continuaron debatiendo sobre el detrás de escena de Gran Hermano. Lo cierto es que todas las miradas estarán puestas en la gala de eliminación de este lunes, donde muchos esperan comprobar si las sospechas sobre un supuesto favoritismo tienen algún fundamento o si, finalmente, todo quedará reducido a simples especulaciones de los fanáticos del programa.