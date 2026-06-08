Gran Hermano: Brian Sarmiento expuso una situación incómoda con Luana en la casa
El exfutbolista manifestó su malestar por una actitud de la joven durante una fiesta y ambos aclararon lo sucedido en una charla cara a cara.
Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena luego de un episodio que generó repercusión tanto dentro como fuera de la casa. Brian Sarmiento decidió hablar abiertamente sobre una situación que vivió con Luana Fernández tras una de las fiestas organizadas por la producción y explicó que una conducta de la participante lo hizo sentir incómodo.
El incidente ocurrió después de una celebración que, según los propios concursantes, fue una de las más animadas desde el inicio del reality. En medio del clima distendido y luego de varias horas de baile y diversión, se produjo una situación entre ambos participantes que más tarde derivó en una conversación para aclarar lo ocurrido. Fue el propio Brian quien relató el hecho ante algunos de sus compañeros.
Según explicó, todo sucedió mientras regresaban por uno de los pasillos de la casa después de la fiesta. El exfutbolista comentó que Luana realizó un gesto que consideró inapropiado y que decidió abordar el tema porque no se sintió cómodo con lo ocurrido. Antes de hablar directamente con ella, compartió su inquietud con otros integrantes del programa y dejó en claro que prefería resolver la situación de manera frontal.
Minutos más tarde, ambos se sentaron a conversar y Brian le explicó cómo había vivido el episodio. “Una cosa es cómo jodemos nosotros, y otra cosa es que me toques”, le expresó a su compañera. Luana reconoció inmediatamente la situación y aseguró que nunca tuvo la intención de incomodarlo. “Sí, lo sé. Vos sabés que yo lo hago jodiendo igual, ¿no? Porque soy así, o sea, no lo hice con intención", respondió.
Durante la charla, Brian fue claro al marcar sus límites personales y le pidió que no volviera a repetirse una situación similar. “La verdad que te quería decir eso. No me gustaría que lo vuelvas a hacer”, señaló. Luana aceptó el planteo y le pidió disculpas de manera inmediata. Más adelante, el exjugador también se refirió al tema en el confesionario, donde explicó que para él lo importante era haber podido expresar lo que sentía.
Por su parte, Luana volvió a disculparse y aseguró que actuó desde la confianza que creía tener con él, aunque admitió que se equivocó al interpretar los límites de esa relación. “Claramente no la tengo y tengo que respetar. Pero no quise hacerte sentir incómodo, de verdad”, sostuvo la participante. Brian intentó quitarle dramatismo a la situación una vez aclarado el asunto y destacó que la convivencia dentro de la casa permite bromas y momentos de confianza, aunque existen aspectos que no deben sobrepasarse.
“O sea, confianza tenemos, podemos joder en todo, pero hay un límite, obviamente. En el baile, todo, pero sí, eso es”, explicó. Finalmente, Luana volvió a disculparse con una pregunta directa: “¿Me perdonás?”. La respuesta fue positiva y ambos sellaron la reconciliación con un abrazo. Ya en el confesionario, Brian dio por terminado el tema. “Ya está, para mí se murió ahí, tema cerrado”, afirmó, dejando en claro que la situación quedó resuelta entre ambos y que no pretende que el conflicto continúe generando tensiones dentro de la casa.
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