Gran Hermano: Brian Sarmiento expuso una situación incómoda con Luana en la casa

Durante la charla, Brian fue claro al marcar sus límites personales y le pidió que no volviera a repetirse una situación similar. “La verdad que te quería decir eso. No me gustaría que lo vuelvas a hacer”, señaló. Luana aceptó el planteo y le pidió disculpas de manera inmediata. Más adelante, el exjugador también se refirió al tema en el confesionario, donde explicó que para él lo importante era haber podido expresar lo que sentía.

Por su parte, Luana volvió a disculparse y aseguró que actuó desde la confianza que creía tener con él, aunque admitió que se equivocó al interpretar los límites de esa relación. “Claramente no la tengo y tengo que respetar. Pero no quise hacerte sentir incómodo, de verdad”, sostuvo la participante. Brian intentó quitarle dramatismo a la situación una vez aclarado el asunto y destacó que la convivencia dentro de la casa permite bromas y momentos de confianza, aunque existen aspectos que no deben sobrepasarse.

“O sea, confianza tenemos, podemos joder en todo, pero hay un límite, obviamente. En el baile, todo, pero sí, eso es”, explicó. Finalmente, Luana volvió a disculparse con una pregunta directa: “¿Me perdonás?”. La respuesta fue positiva y ambos sellaron la reconciliación con un abrazo. Ya en el confesionario, Brian dio por terminado el tema. “Ya está, para mí se murió ahí, tema cerrado”, afirmó, dejando en claro que la situación quedó resuelta entre ambos y que no pretende que el conflicto continúe generando tensiones dentro de la casa.