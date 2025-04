Gran Hermano: Catalina le dedicó un tema a Tato y desató una fuerte pelea en la casa

Catalina fue aún más directa al decir: “No entiende que Luz tiene novio. Es claro que este tema es para él. Y no es que tenga algo personal con ellos, pero nadie está tan obsesionado como él en esta casa. La verdad que los dos me chupan un huevo”.

Catalina desató una explosiva pelea a los gritos en Gran Hermano

Luego de que Catalina terminara de hablar, Tato pidió autorización al Big para contestar. Visiblemente molesto, explicó: “Ya no lo voy a aclarar más. Creo que lo que le molesta es que seamos amigos. Nada más”. En su defensa, aclaró que no siente ninguna obsesión y que sus vínculos dentro de la casa son sanos.

Además, se refirió a las críticas que recibió: “Chiara y Ulises me decían soberbio, arrogante. Pero yo no les dije nada. No creo que la obsesión sea mía”. Así, la discusión entre ambos generó un nuevo foco de conflicto dentro del reality, justo cuando los ánimos parecían calmarse.

Por ahora, ni Luz ni Chiara se pronunciaron sobre el tema, aunque la incomodidad quedó flotando en el aire. La producción decidió no intervenir y dejó que la tensión se mantuviera dentro del marco del juego, lo que promete nuevos conflictos en los próximos días.