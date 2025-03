Gran Hermano: el "Efecto Furia" que activó la casa con una placa picante

Juliana Scaglione, una de las participantes más polémicas de la temporada anterior, le comunicó a Gran Hermano que no deseaba seguir en la competencia luego de haber reingresado gracias al "Golden Ticket". Frente a sus "nuevos hermanitos", explicó que "no se sentía cómoda en la casa" y agregó que "su manera de jugar es muy agresiva y la casa no está en ese nivel", dejando claro que su estilo de juego no encajaba con el actual.