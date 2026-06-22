Gran Hermano: Emanuel reveló los abusos que sufrió de niño y quebró a toda la casa

Además de las agresiones físicas, Emanuel describió otros episodios que dejaron huellas profundas en su historia personal. Contó que su padre destruyó pertenencias familiares y quemó recuerdos de la infancia, motivo por el cual actualmente no conserva fotografías de aquellos años. “No tengo una foto de chico. No tengo ninguna foto”, explicó con visible dolor.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando vinculó aquellos recuerdos con la realidad de su propia hija. El participante reveló que la niña tiene actualmente la misma edad que él tenía cuando sufrió aquel episodio que cambió su vida. Esa comparación lo llevó a quebrarse emocionalmente frente a todos.

Después de recomponerse, decidió cerrar su intervención con un mensaje dirigido directamente a su padre. Mirando a cámara, dejó una reflexión cargada de emoción y significado. “Pá, me enseñaste algo. Me enseñaste lo que no tengo que ser con mi hija. No voy a repetir el ejemplo. Yo rompí ahí la barrera. Y por eso le doy todo mi amor a mi hija. Le voy a dar todo hasta el fin de mis días. Me enseñaste eso, pá. A no ser como vos”.

La declaración provocó una inmediata reacción dentro de la casa. Visiblemente afectado, Del Moro pidió que sus compañeros se acercaran a abrazarlo. Uno por uno fueron rodeándolo en silencio, generando una de las escenas más emotivas que se recuerdan en la historia reciente del reality. Más allá del juego, la noche quedó marcada por una historia de dolor, superación y resiliencia que conmovió a todos los presentes.