Gran Hermano: la tajante decisión de Daniela de Lucía tras la muerte de su padre
La influencer y coach dejó el reality a solo dos días de su ingreso luego de recibir la triste noticia familiar.
El inicio de Gran Hermano Generación Dorada quedó marcado por un momento de profunda tristeza. A tan solo 48 horas del estreno, la participante Daniela De Lucía debió abandonar la competencia tras ser informada del fallecimiento de su padre, quien atravesaba delicados problemas de salud que se agravaron recientemente.
La influencer, coach y escritora había logrado destacarse rápidamente dentro de la casa, tanto por su personalidad como por su cercanía con figuras del espectáculo como Andrea del Boca, lo que la posicionó en poco tiempo entre las jugadoras más comentadas en redes sociales.
Desde la producción del programa emitieron un comunicado en el que explicaron que, acompañada por profesionales del área psicológica, Daniela decidió interrumpir su participación para atravesar el duelo junto a su familia. Según informaron, la participante “tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”.
Ya fuera del reality, De Lucía envió un mensaje de voz al periodista Luis Ventura para el programa A la tarde, donde confirmó su salida definitiva y contó cómo atraviesa este difícil momento.
"Yo estoy bien, acabo de salir de la casa y estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá", expresó en el audio.
Luego, se refirió al estado de salud de su padre: "Mi papá tenía un deterioro físico desde hace tiempo". Y agregó, aún conmovida: "No lo esperábamos, pero una infección en escaras de la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin".
Pese al dolor, Daniela también quiso despedirse del reality con gratitud: "Estoy triste, pero no quería dejar de mandar este mensaje. Fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida misma, la vida de verdad con la familia.."
De esta manera, su paso por el programa llegó a un cierre inesperado y emotivo, dejando una de las primeras historias fuertes de esta nueva edición del reality.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario