Gran Hermano: la tajante decisión de Daniela de Lucía tras la muerte de su padre

Luego, se refirió al estado de salud de su padre: "Mi papá tenía un deterioro físico desde hace tiempo". Y agregó, aún conmovida: "No lo esperábamos, pero una infección en escaras de la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin".

Pese al dolor, Daniela también quiso despedirse del reality con gratitud: "Estoy triste, pero no quería dejar de mandar este mensaje. Fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida misma, la vida de verdad con la familia.."

De esta manera, su paso por el programa llegó a un cierre inesperado y emotivo, dejando una de las primeras historias fuertes de esta nueva edición del reality.