Gran Hermano: Luana se quebró tras el cruce con su ex y pidió perdón entre lágrimas
Luego de enfrentar el derecho a réplica de Lucas en la casa, la participante se mostró muy afectada.
Después del fuerte momento que vivió en Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández volvió a mostrarse vulnerable dentro de la casa. La participante atravesó una jornada cargada de emociones luego de escuchar a su exnovio, Lucas, quien utilizó el derecho a réplica para hablarle frente a las cámaras del reality de Telefe.
Durante la noche del miércoles, Luana se aisló en el patio y protagonizó un momento íntimo que no pasó desapercibido. Con la mirada hacia el cielo y visiblemente angustiada, la joven comenzó una especie de plegaria en la que expresó su dolor y pidió fuerza para atravesar el difícil momento.
“Como él, que nos protejas, nos cuides y nos des mucha fuerza para seguir. Que nos acompañes a ambos por separado profundamente en este proceso tan doloroso, que nos saques todo tipo de rencores que podamos tener, tanto yo como él”, expresó con la voz quebrada.
En ese mismo mensaje, la participante pidió poder sobrellevar las repercusiones que tuvo la exposición de su relación en televisión. “Que hagamos oídos sordos a todo lo que se pueda hacer y decir, que más allá de todo nadie sabe más de nuestra relación que él, yo y vos”, agregó.
Entre lágrimas, Luana reconoció que el vínculo sentimental con Lucas llegó a su fin, aunque dejó en claro que todavía siente un profundo afecto por él. “Que aunque el amor de pareja se haya ido de amor por él como persona siempre va a estar y siempre va a poder contar conmigo. Quizás en un futuro seamos buenos amigos”, sostuvo.
Con el paso de los minutos, su reflexión se convirtió en un pedido de perdón cargado de emoción. “Te pido que calmes todas las aguas, que a aunque afuera haya un caos, adentro que se mantenga todo en eje. Te pido que que no me desampares y que me acompañes en cada minuto y segundo, que estés conmigo al lado porque te voy a necesitar. Te pido perdón también por lastimar a otras personas. Estas personas ya saben de quién hablo”, dijo, dejando ver el peso que siente por lo ocurrido.
Finalmente, la participante cerró su mensaje con una confesión que dejó en evidencia su arrepentimiento por cómo se desarrollaron los hechos. “Te pido perdón de todo corazón por lastimar a las personas que más amo… Te prometí que que iba a solucionar las cosas, que iba a expresarme, que iba a cortar por lo sano e hice todo mal, pero nadie más que vos puede meterse en mi alma y en mi corazón y curarla, sanarla y darse cuenta de que realmente estoy completamente arrepentida por todo”.
