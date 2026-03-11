A qué hora ver la gala de Gran Hermano hoy miércoles: el importante anuncio que habrá

“¡Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada! Hoy 22.30hs comunicado oficial. Todo es #GranHermano”, escribió el conductor, manteniendo el misterio característico del formato.

image

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.