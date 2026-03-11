A qué hora ver la gala de Gran Hermano hoy miércoles: el importante anuncio que habrá
Se espera que esta noche sea una emisión sumamente picante del reality de Telefe: los dichos de Carmiña sobre Mavinga podrían desatar un escándalo.
Gran Hermano Generación Dorada va de polémica en polémica: luego del cara a cara entre Luana Fernández y su ahora exnovio Lucas -quien hizo uso por primera vez del "derecho a réplica"-, estalló un nuevo escándalo que tiene en la mira a Carmiña.
Lo cierto es que una serie de comentarios racistas sobre Mavinga despertó la furia de los seguidores del show en redes sociales y Santiago del Moro no dudó en referirse a lo ocurrido. En este sentido y valiéndose de sucesos similares en otros países, muchos creen que podría haber un comunicado de expulsión para la oriunda de Paraguay.
Qué dijo Santiago del Moro sobre los dichos de Carmiña
Mientras el repudio por los dichos de Camiña hacia Mavinga inundaba las redes sociales, el conductor del ciclo, Santiago del Moro, lanzó una publicación que terminó de encender las alarmas de los seguidores del reality: la producción ya tomó una determinación definitiva.
“Por favor la negra, Parece que recién le compraron, acaba de bajarse del barco”, expresó la participante sobre su compañera de casa, en un segmento que fue tendencia toda la jornada. El repudio fue generalizado al punto tal que hasta trascendió que la familia de la "hermanita" agredida podría tomar cartas en el asunto.
Casi en simultáneo con la viralización del video donde Camiña lanzaba la frase xenófoba, Del Moro utilizó sus historias de Instagram para advertir sobre una medida inminente.
“¡Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada! Hoy 22.30hs comunicado oficial. Todo es #GranHermano”, escribió el conductor, manteniendo el misterio característico del formato.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
