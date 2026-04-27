Gran Hermano: Tamara Paganini quebró en llanto al recordar ante sus compañeros la pérdida de sus bebés

El relato alcanzó su punto más desgarrador cuando describió la decisión que tuvieron que tomar. “Si la dejábamos en incubadora iba a poder vivir no sé cuánto tiempo y tuvimos que decidir cuándo desconectarla”. Y continuó: “Cuando la sacaron de la incubadora y me la pusieron en los brazos, sacándole los cables y el respirador, creo que fue el peor momento al sentir que dejaba de respirar, y que por más que yo la tuviese fuerte se me iba”.

También recordó el último contacto con su hija: “Le pusieron el conjunto que teníamos preparado para cuando saliera del hospital, me la volvieron a dar hasta que hubo que llevarla a la incubadora vacía para que ellos hicieran lo que tenían que hacer”.

Sobre el final, dejó una reflexión que impactó a todos: “Si me decían ‘no aguantó’ o ‘se murió’, bueno, pero tener que decidir que no viviese más por esos cables se sintió como que tenía que matarla”.

Tras su testimonio, Tamara no pudo continuar hablando y terminó contenida por varios de sus compañeros, quienes, profundamente conmovidos, también rompieron en llanto.