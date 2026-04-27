Tensión y teorías en Gran Hermano: una participante adelantó quién será el eliminado

Luego, dejó en claro que ese posible resultado no le sería favorable dentro del juego: "No sé, no quiero porque no me sirve", agregó, dando a entender que podría tratarse de un participante clave para su estrategia.

Con este escenario, la incertidumbre domina la casa y cada palabra adquiere peso propio. A pocas horas de la definición, todo indica que la gala podría traer un resultado inesperado que impacte de lleno en la dinámica del reality, mientras los fanáticos siguen analizando la situación.