Gran Hermano 2024: el primer eliminado anunció el resultado de un test de paternidad

Gran Hermano: el resultado del test de ADN

En el programa A la Barbarossa en Telefe, revelaron el informe del estudio genético que arrojó un resultado "negativo". Ontívero dejó la casa con el 56% de los votos, después de la denuncia de su expareja desde el exterior.

A partir de la noticia Ontivero afirmó que su nombre volvió a "estar limpio" y que continúa en carrera para entrar nuevamente a la casa cuando sea el momento del repechaje: "Estoy contento y tengo el nombre limpio. Ahora, espero que esto me haga entrar de vuelta".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/telefe/status/1758501225383784466?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1758501225383784466%7Ctwgr%5E56e30abe6a6be256ef2d03417ad38f3c622289a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fratingcero%2Fgran-hermano-2023-revelaron-el-test-paternidad-del-primer-eliminado-del-reality-n146693&partner=&hide_thread=false Hernán, ex participante de #GranHermano decidió compartir el resultado del ADN en #ALaBarbarossa



Miralo en https://t.co/NeLLkP0nNn pic.twitter.com/xZBr5xRhTt — telefe (@telefe) February 16, 2024

A su vez, contó que cuando salió de la casa fue a ver a su supuesto hijo que estaba en la incubador: "El 5 de enero me hice el ADN. Ella no quería o no podía hacerlo. Hablamos y estaba todo mal. Yo salí de GH y me quería cortar la cabeza con una cuchara".

"Fue todo negativo y llegó ayer (por el jueves) a las 8:30 de la mañana", aseguró el joven que aclaró que no entendió mucho. Que lo llamó a su abogado y que le dijo: "Te felicito no sos padre".

La denuncia contra Hernán Ontivero

En diciembre del año pasado, una mujer apuntó al cordobés como el padre del hijo que iba a nacer en un mes. El tema tomó fuerza a partir de una publicación en la red social X: “Besitos al negro Onty que eligió entrar a Gran Hermano y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes”, detalló la usuaria @Thatulina.

hernan ontivero.webp

Automáticamente un internauta le respondió: “Entró a ganar plata para mantenerte a vos y a tu hijo. Si se quedaba afuera no iba a tener, mirale el lado bueno". Ella no se quedó callada y replicó: "Entró diciendo que no tiene hijos, ¿vos te pensas que me va a dar un peso?”. En otros mensajes lanzó: “Perdón hijo por haber elegido como progenitor a la peor basura del mundo. Ustedes le dan fama a un golpeador, borracho y abandonador”.