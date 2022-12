Acusan a Analía Franchín de gordofóbica: "Es una inconsciente que derrapó"

La chica de Ituzaingó acusó al muchacho de Berazategui de haber sido poco colaborativo en el supermercado. De hecho, se olvidaron de agarrar varios productos importantes, como café y té para el desayuno.

La dura acusación de Luisito de Cuestión de Peso a Analía Franchín

Luisito Cuestión de Peso

Después de ver lo que ocurrió con la compra semanal en el debate de Gran Hermano, Franchín lanzó un desafortunado comentario sobre Ariel Ansaldo, que se mostró muy relajado en la pileta, pese a los errores que cometieron.

"Yo lo que no entiendo es para qué van a querer que se mueran de hambre, si se muere de hambre él que es el hipopótamo de Pumper", dijo la panelista para sorpresa de todos. "No para de comer, chicos", agregó.

Las palabras de la comunicadora desató la furia de Luisito, ex participante de “Cuestión de Peso”, quien en diálogo con Juan Etchegoyen aseguró. “Gracias a Dios estoy bien y no parezco más un hipopótamo decile a Analía, yo antes de salir a hablar le pregunté a amigos qué opinaban y me dijeron que tenía que hacerlo, lo que dijo es muy grave y lo que es más grave es que los demás se rieron, el entorno se reía y no está bueno”, comenzó diciendo el mediático en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

“Vos sos un comunicador y tenés que dar un buen mensaje, se está hablando muchísimo hoy en día de la discriminación y tiene peso lo que dice, no sé qué se le pasó por la cabeza cuando lo dijo, el comentario fue desafortunado y no está bueno, me pareció que en sí fue discriminatorio y más para una persona, y lo que veo es que en todos los programas se habla de la gordofobia y a la primera de cambio pasan estas cosas, tenemos doble discurso”.

Y agregó: “Traté de entenderlo pero no entendí, me agarré la cabeza cuando la escuché, es una inconsciente que derrapó, ´¿Qué dijo?´ dije, sabe a lo que se expone cuando lo dice, es una mina que siempre juega al límite y es una mujer que siempre va más allá de su límite y cree que lo que dice está bien y alguien tiene que decirle que no está bien”.

“Fijate que derrapaste deberían haberle dicho, Ceferino Reato hablando de dieta, ese viejo con lentes, habla como que se las sabe todas y avalaba lo que Analía decía, ¿Qué te importa que el otro haga dieta o no?, hay que tener conciencia de lo que uno habla, deberían decir que estuvieron mal y le pidan disculpas a la familia de Ariel, uno no sabe la repercusión que puede tener y el reírse no está bueno”, dijo al respecto Luisito.

Y concluyó: “A mi me extrañó mucho que Santiago Del Moro no le diga nada, yo no tengo nada en contra de él y es uno de los mejores conductores, me llamó la atención que no se haya percatado de eso, quiero creer que fue un chiste de mal gusto pero es un chiste cuando la persona se ríe y están las dos de acuerdo, no lo podes decir al aire en un programa de televisión que tiene mucho rating, derraparon”.