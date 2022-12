Gran Hermano: Agustín busca aliados para evitar ser eliminado

El León, como se autoproclama, está con un pie afuera de Gran Hermano. Dentro de la casa no solo se ganó el odio de Alfa, sino que además sus actitudes con Julieta lo condenaron a estar en placa, pero él no cuenta con lo que pasa del otro lado de las pantallas y sigue especulando con que tiene muchos que apoyan sus estrategias, algo que no es real, según lo que manifiestan los seguidores del reality en las redes sociales.