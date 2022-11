Agustín le habló al público de Gran Hermano otra vez

"Bueno, no se cuál me está tomando, pero espero que me estén viendo. Arrancamos otra semanita acá adentro, el león sigue suelto en la casa", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Me gusta que estemos haciendo las cosas bien. Vinieron a por mí y respondí bien, eso estuvo lindo".

"Así que seguimos por buen camino. Espero que las cosas se sigan dando de esta manera", concluyó.