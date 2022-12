Alfa amaga con abandonar Gran Hermano

El problema está en que la gente ya habría elegido y Alfa sería uno de los primeros salvados, ya que no estaría recibiendo votos.

https://twitter.com/fedeebongiorno/status/1599455727835582464 alfa habló hace un rato con las cámaras y dijo que quiere que lo voten para irse hoy



si las encuestas son acertadas, él podría ser el primer salvado en la gala de esta noche #GranHermano pic.twitter.com/H1JIU32qOC — fefe (@fedeebongiorno) December 4, 2022

"Desde el primer día hago las cosas que me hacen feliz. Cocinar me da felicidad, hacer bromas, reírme, compartir, disfrutar. Es como una vela, como cuando la llama se va apagando y no tenes como prenderla", comenzó diciendo Walter a las cámaras.

Y, agregó:"Así que me gustaría que me voten a mí porque estoy mal. Como dice la canción: todo tiene un final, todo termina y, a su vez, todo sigue. Todo final es el comienzo de algo".

"Si Dios quiere mañana estaré con mi hija, mi nieta, mis amigos. Participaré de todos los programas porque me encanta esto, me encanta ver como sigue este juego. Quiero ver si la hipocresía, la mentira y la desfachatez le va a ganar a la gente", cerró el participante, angustiado.