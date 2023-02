Live Blog Post

EL MINUTO DE WALTER EN EL CONFESIONARIO

"Me tengo que quedar porque desde que entré soy el mismo. No busqué complicidades, siempre fui sincero, nunca me escondí en un personaje, no salí y volví a entrar a la casa... Más no puedo decir. Me di cuenta que hay mucha gente que utiliza a los demás, solo con el beneficio de llegar a la final. Siempre me mostré tal cual como soy. Y esa es mi manera de ser".