Alfa habló de su relación con Moria Casan, Georgina Barbarossa y la anécdota con Susana Giménez

"Pero yo no dije nunca que salí con ninguna de ellas. Yo dije que a Georgina la conocí en la escuela de teatro y que me parece una persona espectacular", respondió Walter.

Luego, siguió contando cómo conoció a las tres figuras. "Un día hablé con ella y le dije que estaba haciendo empanadas y le dije que preparaba una docena y le llevaba", comentó. Luego dijo que a Moria Casan "no se la levantó" sino que solo se la cruzó en un auto frente al estadio de River.

Alfa aclaró cómo fueron sus vivencias con Susana Gimenez, Georgina Barbarossa y Moria Casán

ALFA INVENTÓ EL "HOLA SUSANA"

Por otro lado, Walter contó que él fue quién inventó el "Hola Susana" que popularizó Susana Giménez en su programa de televisión.

"Yo invente Hola Susana porque cuando tenía 10 años la llamaba por teléfono. Era chiquito y Susana era la chica shock de la propaganda Cadum. Un día busque en la guía telefónica el número de Héctor Caballero, su pareja de ese entonces y comencé a llamar", contó Alfa causando sorpresa en el estudio.

Y, siguió: "Llamaba y me atendía Susana. Yo le pedía que me haga shock y ella me cortaba. Un día estaba con una amigo, la llamó y me atiende. Le pido que me haga shock y ella me dice que yo era un caballerito y me hace prometerle que si me hacía shock yo no la iba a molestar más. Le dije que si, me hizo shock y nunca más la volvió a llamar".

"Susana cumple un día después que yo. En mi cumpleaños de 18 me la cruce en un restaurante en Mar del Plata y le conté que era yo el que la llamaba de chico. Ella se mataba de risa", concluyó el ex participante.